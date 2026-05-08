Спортсмены Приангарья выиграли 14 медалей на межрегиональных соревнованиях по дзюдо

В Новосибирске прошли соревнования по дзюдо, в которых приняли участие 176 спортсменов из 10 регионов. Турнир был отборочным на финал XIII летней Спартакиады учащихся России.
Победителями среди юношей стали:
Дмитрий Каплев (весовая категория до 50 кг).
Олег Протасов (свыше 90 кг).
Среди девушек «золото» завоевала Виктория Жигмитова в весе до 48 кг. Эти спортсмены получили путевки на финальный этап летней Спартакиады учащихся России, который пройдет в августе в Армавире.
Серебряными призерами среди юношей стали:
Платон Сапожников (до 66 кг).
Роман Карабанов (до 81 кг).
Среди девушек вторые места заняли:
Ксения Иванова (до 40 кг).
Ярослава Савина (до 44 кг).
Бронзовые медали среди юношей выиграли:
Ростислав Трубач (до 50 кг).
Ярослав Грязнов (до 90 кг).
Тимур Сайдаминов (до 90 кг).
Ахмед Навоян (свыше 90 кг).
У девушек на третьи ступени пьедестала почета поднялись:
Юлия Батанова (до 52 кг).
Виктория Негодяева (до 63 кг).
Дарья Оловникова (до 70 кг).
Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.