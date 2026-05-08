Спортсмены Приангарья выиграли 14 медалей на межрегиональных соревнованиях по дзюдо

Иркутская область, НИА-Байкал — Спортсмены Приангарья выиграли 14 медалей на межрегиональных соревнованиях по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

Источник: НИА Байкал

В Новосибирске прошли соревнования по дзюдо, в которых приняли участие 176 спортсменов из 10 регионов. Турнир был отборочным на финал XIII летней Спартакиады учащихся России.

Победителями среди юношей стали:

  • Дмитрий Каплев (весовая категория до 50 кг).

  • Олег Протасов (свыше 90 кг).

Среди девушек «золото» завоевала Виктория Жигмитова в весе до 48 кг. Эти спортсмены получили путевки на финальный этап летней Спартакиады учащихся России, который пройдет в августе в Армавире.

Серебряными призерами среди юношей стали:

  • Платон Сапожников (до 66 кг).

  • Роман Карабанов (до 81 кг).

Среди девушек вторые места заняли:

  • Ксения Иванова (до 40 кг).

  • Ярослава Савина (до 44 кг).

Бронзовые медали среди юношей выиграли:

  • Ростислав Трубач (до 50 кг).

  • Ярослав Грязнов (до 90 кг).

  • Тимур Сайдаминов (до 90 кг).

  • Ахмед Навоян (свыше 90 кг).

У девушек на третьи ступени пьедестала почета поднялись:

  • Юлия Батанова (до 52 кг).

  • Виктория Негодяева (до 63 кг).

  • Дарья Оловникова (до 70 кг).

Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.