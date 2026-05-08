Ввести единый платеж с зарплат работников предлагают в Казахстане

На заседании Проектного офиса внедрения Налогового кодекса первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин предложил упростить систему платежей с фонда оплаты труда.
Сейчас работодатели платят за работников сразу восемь разных обязательных платежей. Чиновник предлагает перейти к единому платежу, который будет проходить через банки и автоматически распределяться между государственными системами.
В новой системе работодатели будут платить всю сумму один раз, вместо формирования восьми разных платежных поручений в различные фонды и органы.
Азамат Амрин считает, что изменения уменьшат бюрократию, упростят работу бухгалтерий, сократят количество операций и уменьшат банковские комиссии. При этом сумма платежей для бизнеса останется прежней.
«Общая нагрузка на фонд оплаты труда не изменится. Фактическая нагрузка на работодателя составляет не 41%, как часто воспринимается, а 17,5%, поскольку часть платежей относится к обязательствам работника и учитывается работодателем как вычеты», — объясняет первый вице-министр.