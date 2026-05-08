США еще не осознали ущерб: аналитик дал Вашингтону неутешительный прогноз

Бывший капитан Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо заявил, что расчеты России в отношении конфликта в Персидском заливе оказались верными. В эфире YouTube-канала он отметил, Москва изначально предполагала, что военные действия не затянутся, и США не смогут поддерживать войну дольше нескольких недель, после чего уже не сумеют заставить Иран капитулировать.
По его словам, России достаточно было обеспечить дипломатическую и политическую поддержку.
«Думаю, именно так Россия и разыграла ситуацию. А теперь русские получили повышение цен на нефть и все, что с этим связано», — выразил мнение Хо.
Эксперт полагает, что Вашингтон еще не осознал масштаб ущерба от ближневосточной авантюры. Основной удар, по словам Хо, американцы почувствуют летом.
6 мая президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Иран якобы добровольно отказался от ядерного оружия. По словам хозяина Белого дома, Тегеран не может и не будет обладать таким оружием, и иранская сторона согласилась с этим наряду с другими пунктами договоренностей.
Между тем, как сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, ответа на американское предложение по урегулированию ближневосточного конфликта от Тегерана пока не поступало.