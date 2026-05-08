Школьники медклассов в Хабаровске получат бонус при поступлении в ДВГМУ

В Хабаровском крае ощущается дефицит медицинских кадров, в регионе сегодня не хватает 511 врачей разных специальностей. Губернатор Дмитрий Демешин на встрече с и.о. ректора ДВГМУ Владимиром Кузнецовым отметил, что Дальневосточный медуниверситет — базовое учреждение, на которое регион очень серьезно рассчитывает, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Руководитель ДВГМУ сказал, что, по его мнению, процесс обучения в университете должен начинаться намного раньше, чем когда абитуриент переступает порог вуза.
Хорошо бы модернизировать проект «Медицинские классы», заниматься ранней профориентацией школьников, когда специалисты больницы приходят к детям и рассказывают им о медицинских специальностях, погружают их в работу.
— Мы готовы подключить наших специалистов и организовывать экскурсии в университет, — отметил Владимир Кузнецов. И, что не менее важно, мы можем предусмотреть специальные меры поддержки в виде дополнительных баллов при поступлении для тех ребят, которые учились в медицинских классах.
В вузе готовы изменить подход и при подготовке целевиков и ординаторов, которые обучаются за счет бюджета, учитывая те потребности в специалистах, которые есть у региона. ДВГМУ, по мнению и.о. ректора, должен полностью войти в систему здравоохранения Хабаровского края, студенты уже с первого курса нарабатывать практику и учиться работать с пациентами на базе главных медучреждений.
Это будет интересно и больницам, так как студенты — это дополнительные руки, и самим студентам, так как приобретение профессиональных навыков будет проходить быстрее.
Что касается перспектив, то Владимир Кузнецов заметил, что в вузе есть мысли по созданию собственной фармацевтической базы на местных дикоросах, травах и марикультурах.
Наши соседи из КНР давно проявляют интерес к тому, что растет на Дальнем Востоке и может служить людям в качестве лекарства. По его словам, медуниверситет получил поддержку на федеральном уровне, сейчас решается вопрос о выделении дополнительного финансирования.