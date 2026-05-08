Хабаровский край взял девять медалей на турнире по тхэквондо

Сборная Хабаровского края успешно выступила на всероссийских соревнованиях по тхэквондо.

Источник: Комсомольская правда

Сборная Хабаровского края успешно выступила на всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Байкала». Турнир среди юниоров и юниорок 14−15 и 16−17 лет прошёл в Улан Удэ. За медали боролись 800 участников из 25 регионов страны, сообщает правительство Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Команда региона завоевала девять наград. Даниил Самойлов и Владислава Олисова принесли по две медали — золото и серебро. Победителями в поединках стали Егор Галюченко и Яна Перевалова. Семён Смагин завоевал серебро, а Владимир Виноградов и Полина Бойченко вошли в тройку призёров.

Президент краевой федерации тхэквондо ИТФ Андрей Михайленко отметил высокий уровень конкуренции и успехи спортсменов. Владислава Олисова уже четвёртый год подряд побеждает в базовой технике «Туль» и в этом году заняла второе место по поединкам.

Тхэквондисты готовятся к летним сборам, где пройдут подготовку к международному турниру в Монголии и Кубку России в Екатеринбурге.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru