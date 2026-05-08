Цены на футбол — Трамп заявил, что не заплатил бы тысячу долларов

Во время интервью Трампу сообщили, что самый дешевый билет на первый матч сборной США стоит больше 1000 долларов. Американский лидер ответил, что сам не стал бы платить такую сумму за посещение игры.
Трамп также заявил, что высокие цены могут лишить многих болельщиков возможности попасть на матчи. По его словам, он хотел бы видеть на стадионах обычных жителей страны, в том числе своих сторонников. Заявление прозвучало на фоне споров вокруг ценовой политики турнира.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино публично защищал стоимость билетов. Он объяснял ее рыночными условиями и высоким спросом. При этом Инфантино отмечал, что часть билетов на матчи группового этапа продается дешевле 300 долларов.
Критика стоимости билетов на ЧМ-2026 усилилась в последние месяцы. Главными причинами стали динамическое ценообразование и резкий рост цен на отдельные игры. Особое внимание вызвали цены на самые ожидаемые матчи турнира, включая финал.
