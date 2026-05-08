Кафе, магазины и театры Петербурга готовятся работать без связи на 9 мая

Руководитель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Тихонова-Гришина отметила, что основная проблема для малого бизнеса — контрольно-кассовая техника, которая не у всех моделей стабильно работает без сети.
«Если речь о точках, где продают непродовольственные товары, то они лишатся покупателей и дохода в те дни, когда не будет работать интернет. Для продавцов продуктов питания это гарантированная работа в минус — помимо неполученной выручки придется утилизировать нереализованные продукты», — указала госпожа Тихонова-Гришина. Кроме того, отсутствие чеков в конкретный день может стать поводом для проверки со стороны ФНС.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что специальные меры поддержки бизнеса в связи с ограничениями интернета не рассматриваются.