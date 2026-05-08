Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кафе, магазины и театры Петербурга готовятся работать без связи на 9 мая

Петербургский бизнес накануне 9 мая столкнулся с необходимостью адаптации к возможным отключениям мобильного интернета. В отличие от Москвы, где сеть отключат полностью, в Петербурге операторы, банки, сервисы платных дорог и парковок третий день предупреждают жителей о вероятных перебоях. Крупные театры просят зрителей заранее сохранять или распечатывать билеты, а розничные сети напоминают, что QR-коды для бонусов работают офлайн. Малый бизнес ожидает снижения клиентского потока, пишет «Деловой Петербург».

Источник: Коммерсантъ

Руководитель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Тихонова-Гришина отметила, что основная проблема для малого бизнеса — контрольно-кассовая техника, которая не у всех моделей стабильно работает без сети.

«Если речь о точках, где продают непродовольственные товары, то они лишатся покупателей и дохода в те дни, когда не будет работать интернет. Для продавцов продуктов питания это гарантированная работа в минус — помимо неполученной выручки придется утилизировать нереализованные продукты», — указала госпожа Тихонова-Гришина. Кроме того, отсутствие чеков в конкретный день может стать поводом для проверки со стороны ФНС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что специальные меры поддержки бизнеса в связи с ограничениями интернета не рассматриваются.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше