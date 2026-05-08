Последний «дикий» участок набережной Качи в Красноярске начали благоустраивать

В Красноярске приступили к благоустройству левого берега Качи — от улицы Вейнбаума до Юдинского моста на улице Обороны. Это последний участок набережной, который пока не привели в порядок.
Как рассказали в мэрии, территория включает как уже обустроенную в нулевых прогулочную зону, так и заросший берег. Поросль и аварийные деревья убирают, параллельно демонтируют старые покрытия и формируют непрерывные дорожки в асфальтированной части.
Новый участок выполнят в том же стиле, что и остальная набережная. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки, уличная мебель, смотровые балконы и деревянные настилы, в том числе под мостами. Вдоль прогулочных зон высадят деревья, кустарники и многолетние травы. Последнюю неотреставрированную кованую беседку сохранят. Обновят и освещение — светильники на всем левом берегу будут одинаковыми.
Качу приводят в порядок с 2017 года. Работы продолжили благодаря активности красноярцев: в прошлом году за благоустройство этого участка проголосовали 15 696 человек. Благодаря этому левобережье Качи будет полностью благоустроено.
