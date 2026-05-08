В Выксе и Кулебаках запускают обновленную программу для предпринимателей

В Нижегородской области стартовала регистрация для желающих принять участие в программе поддержки социального предпринимательства «Начни своё дело», сообщиил в пресс-службе регионального правительства.
Проект, ориентированный на жителей Выксы и Кулебак, призван улучшить качество жизни и стимулировать появление новых социально значимых инициатив.
Обновленная версия программы, запускаемая в мае 2026 года, рассчитана на два года и включает два этапа. Первый этап, «Обучение и клуб предпринимателей», предполагает интенсивное обучение под руководством опытных специалистов, доработку бизнес-идей и формирование сообщества социальных предпринимателей. По завершении данного этапа будут определены 15 финалистов, которые получат рекламную поддержку от информационного партнера, а трое наиболее успешных получат гранты по 100 тысяч рублей.
В 2027 году стартует второй этап — «Гранты и менторство». Специальное жюри выберет 15 проектов из Выксы и Кулебак для оказания финансовой помощи и содействия в развитии. Три лучших проекта смогут претендовать на гранты до 500 тысяч рублей. Победители конкурса и участники первого этапа, начавшие свою деятельность без грантовой поддержки, получат наставническое сопровождение до конца 2027 года.
В 2025 году благодаря полученным грантам в Выксе и Кулебаках было запущено или развито 27 социально ориентированных бизнесов. С момента начала реализации программы в регионах присутствия компании в общей сложности создано порядка 800 рабочих мест в рамках почти 500 социальных бизнес-проектов. Общий объем инвестиций в эти проекты превысил 120 миллионов рублей.
К участию приглашаются как коммерческие, так и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Выксы и Кулебак, а также граждане, намеренные открыть собственный социальный бизнес. Участие в программе бесплатное. Заявки принимаются до 27 мая 2026 года.
Ранее более 380 креативных проектов получили поддержку в Нижегородской области.