Новый температурный рекорд за почти 60 лет установили в Нижнем Новгороде

Такой жаркой погоды 7 мая, как в этом году, не было с 1967 года.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области побит температурный рекорд почти 60-летней давности. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Такой жаркой погоды 7 мая, как в этом году, не было с 1967 года. Вчера на 12-ти метеостанциях Европейской территории России были установлены рекорды тепла.

Среди них оказались Смоленск, в котором температура воздуха составила +27,0°, предыдущий рекорд 1967 года составил 26.4°. В Калуге столбики термометра остановились на отметке +28,9°, в то время как 60 лет назад в этот день температура была +27,8°.

В Нижнем Новгороде тоже зафиксировали новый температурный рекорд — +27,1°. В прошлом 7 мая воздух прогревался максимум до +26,7°.

Однако «метеорологическое» лето, продлившееся всего 5 дней, закончилось. Теперь 30-градусную жару следует ждать только в соответствующие месяцы календаря.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что рекорд тепла зафиксирован в Нижегородской области 12 марта.