Белорусы могут записывать на польскую визу через мобильное приложение

Граждане Беларуси смогут записаться на польскую визу через мобильное приложение, рассказали в VFS Global.
Так, визовыми центры Польши с мая 2026 года запущено мобильное приложение, позволяющее записаться на подачу документов.
Процесс записи на визу через мобильное приложение аналогичен доступному на официальном сайте VFS. Но главное отличие состоит в в расширенных возможностях для ввода паспортных данных. У заявителя есть возможность заполнить строку паспортных данных, отсканировав фото паспорта.
Кроме того, в приложении есть возможность считывать данные напрямую с чипа биометрического паспорта через NFC, если устройством поддерживается данная технология. Мобильное приложение работает на трех языках.
Ранее мы писали, что Швеция будет выдавать визы белорусам через посольство другой страны.
А еще стало известно, что происходит с продажей валюты в Беларуси в начале мая 2026.
Также Нацбанк сказал, когда рассмотрят вопрос снижения ставки рефинансирования.