Белорусы могут записывать на польскую визу через мобильное приложение

Польша дала возможность белорусам записать на визу в мобильном приложении.

Источник: Комсомольская правда

Граждане Беларуси смогут записаться на польскую визу через мобильное приложение, рассказали в VFS Global.

Так, визовыми центры Польши с мая 2026 года запущено мобильное приложение, позволяющее записаться на подачу документов.

Процесс записи на визу через мобильное приложение аналогичен доступному на официальном сайте VFS. Но главное отличие состоит в в расширенных возможностях для ввода паспортных данных. У заявителя есть возможность заполнить строку паспортных данных, отсканировав фото паспорта.

Кроме того, в приложении есть возможность считывать данные напрямую с чипа биометрического паспорта через NFC, если устройством поддерживается данная технология. Мобильное приложение работает на трех языках.

