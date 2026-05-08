Как Волгоград встретит День победы в 2026 году

Традиционно на 9 Мая в Волгоград приезжают десятки тысяч туристов со всей России и из-за рубежа. Люди признаются, что таких ощущений как в городе-герое в главный памятный для всей страны день они больше нигде не испытывают. О праздничной программе 2026 года — в материале «Аргументы и Факты — “Нижнее Поволжье”.
Парад — по-новому.
«В нашей семье День Победы — это главный праздник. Застолий в этот день мы не устраиваем, но обязательно идём с цветами на Мамаев курган, проходим в пантеон Славы, говорим “спасибо” всем, кто подарил нам мирную жизнь. И в этом году не будем нарушать традицию, тем более что к нам приезжают в гости родственники из Воронежа, им очень важно побывать на Мамаевом кургане, в музее-панораме “Сталинградская битва”, — поделилась планами волгоградка Ксения Леонова.
Праздничные мероприятия в Волгограде начнутся утром 8 мая с церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при защите Сталинграда.
9 мая церемония возложения пройдёт на Мамаевом кургане в мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы».
В 10:00 начнётся парад Победы войсковых частей Волгоградского территориального гарнизона. На этот раз он пройдёт по Центральной набережной.
В параде, помимо военных и техники, будут участвовать кадеты. Планируется, что зрители парада будут проходить к центральной лестнице и склонам со стороны Аллеи Героев и Коммунистической улицы через рамки металлодетекторов. Парад будет транслироваться на экраны, которые установят на Центральной набережной.
«Мы ждём парад с нетерпением, — говорит жительница Волгограда Ирина Криушина. — Мы ходим на него с детьми каждый год, но не всегда успевали занять хорошее место на площади Павших Борцов, и приходилось выглядывать из-за спин, детей сажали на плечи. А теперь, думаю, места всем хватит, да ещё всё будет про-ходить на фоне Волги! Думаю, это будет незабываемо».
Праздничная программа обширная. Так, на нижней террасе Центральной набережной в 14:00 начнётся легкоатлетическая эстафета, в 19:00 — гала-концерт.
На площади перед музеем-панорамой «Сталинградская битва» будет работать интерактивная площадка, где можно будет увидеть образцы радиопередающей аппаратуры времён Великой Отечественной войны, а также самим выйти в эфир, поздравив всех с Днём Победы.
В мемориально-историческом музее можно будет послушать песни военных лет и стать участниками интерактивной площадки «Шёл солдат».
Свои программы будут в каждом ДК города и области, библиотеках, музейных цен-трах, общественных объединениях.
Полк в режиме онлайн.
Традиционная всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в Волгоградской области в онлайн-режиме.
«Жители региона могут разместить фото и информацию о ветеранах Великой Отечественной войны, труженике тыла, а также всех, кто сражался за Родину, на сайте 2026.polkrf.ru. Подать заявку и загрузить фото можно на сайте Бессмертного полка России или в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассниках или МАКС, — сообщили организаторы акции. — Заявки на уча-стие принимаются до 6 мая. Онлайн-шествие состоится 9 мая в 12:00».
Зрелищная видеоинсталляция «Свет Великой Победы» станет кульминацией праздника: показы состоятся 7, 8 и 9 мая на Мамаевом кургане. В этом году зрителей ждут новые композиции, основой которых станут произведения Александры Пахмутовой. В показы будут встроены выступления волгоградских и московских музыкантов — подиум с роялем установят на воде бассейна на Площади Героев. Батальные сцены будут поддерживаться спецэффектами.
За видеоинсталляцией будут следить миллионы зрителей, это можно будет сделать из любой точки мира. Вход на мероприятие будет открыт только от подножия Мамаева кургана, со стороны проспекта Ленина.
Завершится празднование 81-й годовщины Великой Победы артиллерийским салютом. В 22:00 фейерверки по традиции будут запущены с нижней террасы Центральной набережной.