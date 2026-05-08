Суд США заставил администрацию Трампа вернуть импортерам незаконно полученные пошлины

Американский суд по международной торговле признал недействительными пошлины на импорт в размере десяти процентов, введенные администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в электронной базе судебной инстанции.
Против пошлин выступили сразу почти 20 американских штатов. По их мнению, раздел 122 закона, на основании которого Белый дом ввел пошлины, не должен применяться в этих целях.
Теперь Белый дом должен в пятидневный срок исполнить решение суда и возместить импортерам пошлины, которые те заплатили за время действия президентского указа.
Ранее Трамп подписал указ о введении дополнительного тарифа в размере 10% на товары из всех стран мира. Тарифы на ввозимые в США товары будут действовать в течение 150 дней, пояснили в Белом доме.
До этого сообщалось, что вводимые США пошлины больше всего нанесут вред самим Соединенным Штатам Америки.