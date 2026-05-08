В Таганроге 8 мая после атаки БПЛА ввели свободное посещение в школах и детсадах

В детских садах и школах Таганрога 8 мая ввели режим свободного посещения. Об этом сообщила в канале МАХ глава города Светлана Камбулова.
В этот день руководители и педагоги дошкольных и образовательных учреждений будут находится на работе, а воспитанники и ученики могут не приходить.
Педагоги школ, лицеев и гимназий организуют образовательный процесс дистанционно: разместят учебные материалы и домашние задания в электронном журнале и чатах МАХ.
Глава города напомнила, что дети могут отсутствовать на уроках без медицинской справки или другого документа в течение трех рабочих дней.
