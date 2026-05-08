Могут ли в Казахстане пройти выборы в Курултай в электронном формате — комментарий ЦИК

АСТАНА, 8 мая — Sputnik. Сколько будет стоить проведение выборов в Курултай? Такой вопрос задали журналисты секретарю Центральной избирательной комиссии Казахстана Шавкату Утемисову.
Сперва должна быть определена дата выборов в Курултай, ответил он. От этого зависит количество дней, в течение которых будут готовиться выборы.
«Естественно, от этого зависит, сколько дней будут работать члены комиссии. И, соответственно, от этого зависят их зарплаты. Значительная часть тех средств, которые выделяются на проведение электоральной кампании, направляется на оплату работ членов избирательной комиссии. А у нас по стране более 70 тысяч людей», — пояснил Утемисов.
Если говорить об электронных выборах, то на это потребуются значительные суммы, продолжил он. По сравнению с традиционным форматом.
«Сейчас мы даже не готовы говорить, очень, намного дороже. Это связано опять-таки с организацией, во-первых, оборудование. Оно должно быть защищено, оно должно быть приобретено», — отметил спикер.
И самое главное — вопрос кибербезопасности, подчеркнул Шавкат Утемисов.
«Даже сейчас, в межэлекторальный период, в среднем в неделю на сайт ЦИКа 7−8 атак происходит. Понятно, что когда электоральная кампания, количество атак значительно возрастет. И мы изучаем опыт, вот даже российский опыт — там накануне выборов до полутора миллионов DDOS-атак происходит. Для этого должно быть соответствующее оборудование, которое способно защитить систему», — сказал Утемисов.
Также он рассказал, что из-за этого 12 стран мира отказались от формата электронного голосования. Это: Германия, Нидерланды, Норвегия и другие страны.
«Первый вопрос, который при этом возникает — из-за чего? Из-за того, что вопрос кибербезопасности. Эта тема очень актуальная, ИИ появляется. И в этом случае защитить голос каждого избирателя, чтобы он был засчитан именно так, как проголосовал, это очень настораживающий факт. Мы не говорим, что отказываемся, вместе с тем мы не спешим предлагать эту норму. В конце концов норма будет приниматься парламентом», — заявил Утемисов.
К слову, об электорате. Норм о наказании тех, кто отказывается голосовать, в Казахстане нет, сказал спикер.
Ранее Токаев заявил, что выборы в Курултай (новый однопалатный парламент) состоятся в августе 2026 года. Точная дата пока не определена.