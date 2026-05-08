«Будет исторический концерт»: Роза Рымбаева выступит в Астане

Народная артистка Казахстана, певица Роза Рымбаева выступит в Астане с концертом, посвященным 50-летию ее творчества. Фанаты отметили, что с нетерпением ждут встречи с ней, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Роза Рымбаева разместила постер в Instagram, объявив о концерте, посвященном полувековому юбилею ее творческой деятельности. Мероприятие состоится 27 мая в Астане.

«Астана! До встречи!» — написала артистка, вызвав восторг у своих поклонников. Фанаты Розы Рымбаевой давно ждали ее концерта в столице.

Пользователи соцсети активно отреагировали на новость, выражая свою радость и восхищение:

  • «Голос чарующий, с годами не меняется, так же великолепен».

  • «Роза Рымбаева — замечательная певица, обожаю этот голос, такой сильный, супер!».

  • «Я пойду!».

  • «Надо успеть взять билеты».

  • «Роза — голос нации, национальное сокровище, бриллиант эстрады».

  • «Ура!».

  • «Это будет исторический концерт».

  • «Роза — наша легенда».

Этот концерт обещает стать значимым событием для всех поклонников Розы Рымбаевой.