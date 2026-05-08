Хабаровчанка завоевала серебро на турнире по скайраннингу в Приэльбрусье

Старший прапорщик Росгвардии повторила прошлогодний успех.

В Приэльбрусье завершились XVII Международный фестиваль горных экстремальных видов спорта, IV этап Кубка России и «Кубка Победы» среди военнослужащих спецподразделений. Старший инструктор по физической подготовке и спорту спортивной команды Восточного округа Росгвардии старший прапорщик Наталья Сергеева стала серебряным призёром, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Участие в соревнованиях по скайраннингу в дисциплине «Вертикальный километр» приняли более 200 спортсменов из России, Республики Беларусь и США.

По итогам состязаний Международного фестиваля среди женщин чемпионом стала старший прапорщик Наталья Сергеева, на дистанции «Кубка Победы» по скайраннингу она заняла почетное второе место.

Впереди участников ожидает заключительный, третий этап соревнований — скоростное восхождение на Эльбрус, который станет решающим испытанием на выносливость и мастерство.

Напомним: старший прапорщик Наталья Сергеева в 2024 году была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за высокие спортивные результаты, показанные в ходе соревнований по альпинизму. В 2025 году она продолжила победный путь: в мае заняла второе место на соревнованиях по скайраннингу.

