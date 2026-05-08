Мэр озвучил планы развития Хабаровска на ближайшие годы

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук встретился с жителями Центрального района. Вместе с жителями он обсудил ремонт лестниц, пешеходных зон, установку пандусов, строительство школ и детсадов.
— Ежедневно структурные подразделения администрации обрабатывают сотни обращений и вопросов, и по мере возможности мы стараемся их решать — на этом и строится работа органов местного самоуправления, — подчеркнул глава города. — Несмотря на сложности, связанные с санкциями, Хабаровск развивается, экономические показатели города по отношению к 2024 году выросли по основным направлениям. У нас ремонтируются дороги, облагораживаются общественные и придомовые территории, устанавливаются площадки для детей и молодежи.
Впервые в истории города одновременно начнут строить три детсада, один — в Центральном районе (переулок Служебный).
— Это будет своего рода центр материнства и детства, по аналогу которого должны строиться образовательные учреждения нового поколения, — пояснил Сергей Кравчук. Там появятся бассейны, консультативные кабинеты для мам, игровые центры. В ближайшие годы планируют построить до десяти школ и семи детсадов.
В 2025 году продолжат реконструкцию проспекта 60-летия Октября, приведут в порядок улицы Серышева, Запарина, Шеронова и другие улицы Центрального района.
Житель с инвалидностью Николай Иванов пожаловался на аварийную лестницу на Фрунзе. Как рассказал Сергей Кравчук, объект недавно передан городу, вопрос реконструкции с инвестором прорабатывается. Также отремонтируют лестницы и установят пандусы на Шевченко, Дикопольцева, 23, и Лермонтова, 51.
На встрече также подняли вопрос о недострое у трамвайной остановки (Шеронова и Муравьева-Амурского). Этот вопрос решается. После демонтажа всех конструкций там планируется возвести небольшой православный храм где будет облагорожена прилегающая территория.