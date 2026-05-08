«Семейные старты» и тренировки: чем заняться в Хабаровске на выходных

В Хабаровском крае продолжается реализация проекта «Доступный спорт» в рамках госпрограммы «Спорт России», инициированной Президентом страны Владимиром Путиным. В 2026 году регион отмечает Год спорта по решению главы края Дмитрия Демешина, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В эту субботу всех желающих приглашают на утреннюю пробежку на 5 км. Старт в 09:00 на набережной стадиона им. Ленина — от сцены у речного вокзала.
10 мая состоится бесплатная тренировка по бегу для подготовки к Всероссийскому полумарафону, который пройдёт 23 мая в Хабаровске. Занятие подойдёт для любого уровня подготовки, начнётся в 10:00 возле легкоатлетического манежа.
Ещё одна бесплатная тренировка пройдёт 13 мая в 19:30 в спортивном комплексе «Ерофей».
16 мая в 10:30 в спортивной школе «Феникс» стартуют «Семейные старты». Участвовать могут команды из Хабаровска: папа, мама и ребёнок 8−10 лет. Все участники получат подарки.
Также открыт набор детей 2017−2020 годов рождения в бесплатную группу по хоккею с мячом. Тренировки на стадионе «Нефтяник» проходят три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, в двух сменах — с 17:00 до 19:00 или с 10:00 до 12:00.
