В Хабаровском крае врачи спасли женщину после потери 4 литров крови

В Хабаровском крае врачи спасли жительницу посёлка Де-Кастри, потерявшую около четырёх литров крови из-за внематочной беременности, сообщает Минздрав Хабаровского края МАХ канал.
Состояние женщины резко ухудшилось, после чего за её жизнь начали бороться медики Ульчской районной больницы. Прибывшая хирургическая бригада диагностировала разрыв маточной трубы и внутрибрюшное кровотечение. Ситуация была критической — счёт шёл на минуты.
До прибытия вертолёта с бригадой территориального центра медицины катастроф врачи стабилизировали состояние пациентки, одновременно консультируясь со специалистами дистанционного консультативного центра.
После этого женщину эвакуировали в отделение анестезиологии и реанимации Перинатального центра в Хабаровске. Сейчас её состояние оценивается как удовлетворительное, пациентке продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.
В Перинатальном центре напомнили, что внематочная беременность относится к опасным осложнениям и требует немедленного обращения к врачу при болях и нарушениях менструального цикла. По словам специалистов, ранняя диагностика помогает сохранить репродуктивное здоровье женщины.
В Минздраве также отметили, что во время работы выездной бригады в Де-Кастри помощь потребовалась ещё одной пациентке с угрозой преждевременных родов. Её также оперативно доставили в Перинатальный центр Хабаровска.