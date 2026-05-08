Искусственный интеллект борется со свалками в Красноярске

Для борьбы со свалками в Октябрьском районе Красноярска применяют искусственный интеллект. Система включает в себя комплекс видеокамер, которые дополнены голосовым оповещением и датчиками движения. Приближение человека к мусорной площадке приводит систему в действие: оповещатель напоминает правила утилизации, если же гражданин нарушает их, специальный алгоритм фиксирует это. В Октябрьском районе таким комплексом оборудовано уже 17 площадок, на мусорные завалы которых чаще всего жаловались жители. Камеры высокого разрешения автоматически фиксируют, куда бросают мусор, бытовой он или строительный и крупногабаритный, даже на каком автомобиле подъехал человек. Если нарушителя не остановило звуковое извещение, данные о времени и месте инцидента поступают на специальную облачную платформу, доступную специалистам районной административной комиссии. Они могут в любое время получить информацию и наложить штраф. На инновационную систему районная администрация в свое время направила часть средств, заложенных на ликвидацию несанкционированных свалок. Система показала свою результативность и ее планируют расширить. За первые месяцы работы «умных камер» расходы на ликвидацию стихийных свалок в Октябрьском районе сократились в четыре раза, а их объем уменьшился на 50%, — отмечает и.о. руководителя администрации Октябрьского района Евгения Потылицина. Сумма штрафов по нарушениям, выявленным новой системой, уже превысила 460 000 рублей.