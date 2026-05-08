Красноярцы встретили медведей на трассе (видео)

В Красноярском крае медведи начали выходить из лесов — накануне трех хищников возле трассы встретила семейная пара.

Видеозаписью в соцсетях поделилась красноярская бизнесвумен Ольга Зырянова. На кадрах видно, как машина останавливается рядом с гуляющими между лесом и дорогой медведицей и двумя медвежатами. Водитель открыл пассажирское окно, на что получил шквал эмоций от испуганной супруги с просьбами не делать это.

Тем временем медведи сначала почти не обращали внимание на подъехавших людей. Затем малыши убежали в лес, а чуть позже за ними последовала и мать.

Как рассказала Newslab Ольга Зырянова, медведи были замечены 6 мая примерно в 200 км от Красноярска — на трассе Р-409 рядом с деревней Курбатово Казачинско-Пировского округа.

Добавим, видео стало популярным, но комментаторы преимущественно ругают мужчину за легкомысленное поведение в дикой природе.

