В Калифорнии разыскивают более 20 пассажиров лайнера после вспышки хантавируса

Власти Калифорнии разыскивают более 20 пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельного хантавируса. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники. По их информации, разыскиваемые люди сошли с судна до завершения процедуры по установлению круга контактировавших с зараженными.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о восьми случаях заражения хантавирусом среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius. В начале мая у нескольких человек на борту выявили смертельный вирус. Некоторые заболевшие скончались. Речь может идти о штамме «Андес», который передается от человека к человеку при близком контакте.
Как писал KP.RU, ранее представитель ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд сообщила, что прежде хантавирус вызывал эпидемии, смертность во время которых была высокой. При этом на настоящий момент ситуация с хантавирусом пока не похожа на начало пандемии, подобной COVID-19, заверила она.