Главные новости к утру 8 мая 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 8 мая 2026.
Началось перемирие, объявленное Путиным в честь Дня Победы
Стартовало перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Оно продлится до 10 мая. В это время ВС РФ не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК, в глубине Украины.
Трамп заявил, что перемирие между США и Ираном остается в силе
Президент США Дональд Трамп в беседе с ABC News заявил, что режим прекращения огня между Ираном и США остается в силе, несмотря на взаимные удары. Ранее военное командование Ирана заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Тегеран ответил, атаковав американские корабли.
Посол РФ в США обвинил Германию в планировании нового «похода на Восток»
Европа переписывает историю, замалчивая геноцид советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, пока Германия вынашивает планы нового «похода на Восток». Об этом заявил посол России в США Александр Дарчиев. Он добавил, что это опасные планы, которым Россия, США и здравомыслящие силы должны противостоять вместе.
Силы ПВО за ночь уничтожили 264 беспилотника
По данным Минобороны РФ, 8 мая в период с 0:00 мск до 7:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атаке подверглись 16 регионов. Кроме того, дроны ВСУ сбили над акваториями Азовского и Черного морей.
В МИД Словакии утверждают, что Фицо привезет в Москву послание от Зеленского
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского, пишет газета Pravda со ссылкой на министерство иностранных дел. По словам госсекретаря ведомства, Фицо также может получить от президента России Владимира Путина ценные данные о взгляде Москвы на разрешение конфликта.