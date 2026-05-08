Главные новости к утру 8 мая 2026 года

Стартовало перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Оно продлится до 10 мая. В это время ВС РФ не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК, в глубине Украины.