Новая сильная магнитная буря накроет Нижний Новгород 15 мая

Нижний Новгород ожидает сильная геомагнитная активность, которая начнется 15 мая. Информация об этом размещена на портале my-calend.ru.
Прогнозируется магнитная буря силой в пять баллов. Период геомагнитных возмущений начнется с вечера 14 мая и продлится 15−16 мая. В течение следующих двух суток интенсивность бури уменьшится до четырех баллов, после чего ожидается ее затухание.
В дни магнитной бури жители города могут ощущать ухудшение самочувствия, испытывать головные боли, сонливость и обострение имеющихся заболеваний. Медицинские специалисты рекомендуют в эти дни минимизировать стрессовые ситуации, больше времени проводить на свежем воздухе, придерживаться здорового питания и избегать чрезмерных нагрузок.
Ранее штормовое предупреждение из-за было ветра объявлено в Нижнем Новгороде.