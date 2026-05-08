Сцена с джунгарами: Меруерт Утекешова рассказала о запрещенной сцене «Кыз-Жибек»

Большинство зрителей знают финал «Кыз-Жибек» таким, каким он вышел на экран.

Источник: EL.kz

Но мало кто догадывается, что Султан Ходжиков задумывал совершенно другую концовку — и даже успел её снять. Подробности в интервью Майе Бекбаевой рассказала сама исполнительница главной роли — Меруерт Утекешова.

В первоначальной версии история не заканчивалась на гибели Жибек. После того как она уходила в воды Яика, на экране появлялась джунгарская армия — несметная, надвигающаяся, уже празднующая победу.

Фата на пиках.

Центральный кадр этого финала был поразительным по силе. Огромная свадебная фата Жибек плывёт по реке, и джунгарские солдаты поднимают её пиками из воды.

За кадром звучит крик — «Отан қазақ, отан қазақ», что означает «разрывают нашу землю». Для этой сцены даже был сшит дубликат свадебного камзола Жибек — того самого, что сейчас хранится как реликвия. Меруерт Утекешова говорит, что это была настоящая философия — про любовь к родине и её утрату одновременно.

Давление и инфаркт.

Партийные чиновники сочли финал слишком националистическим и потребовали его убрать. Ходжиков получил множество выговоров — несмотря на поддержку Кунаева и последующую государственную премию.

Сразу после завершения съёмок режиссёр перенёс инфаркт. Монтаж пришлось отложить на несколько месяцев — без него работа была невозможна. Фильм вышел позже запланированного срока, уже без джунгарской сцены.

«Вот этот дух сейчас и нужен».

Меруерт Утекешова убеждена, что вырезанный эпизод был самым сильным в картине. По её словам, именно такое кино — про память, про землю, про то, что можно потерять — нужно показывать и сегодня.

«Кыз-Жибек» стал самым кассовым фильмом в истории казахского кино тех лет. Но настоящий финал, который задумывал Ходжиков, так никто и не увидел.

