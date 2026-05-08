Два человека погибли при извержении вулкана в Индонезии

В Индонезии началось извержение вулкана Дуконо — в результате уже погибли два человека. Об этом в четверг, 7 мая, сообщили в Reuters, ссылаясь на представителя местного спасательного департамента.

Столб пепла поднялся на высоту до 10 километров, окрасив небо в серо-черные тона. По данным местных властей, жертвами стихии стали два иностранных альпиниста — граждане Китая и Сингапура.

Индонезийские спасательные службы, в свою очередь, приступили к операции по эвакуации 20 туристов, пропавших в районе вулкана на острове Хальмахера.

На данный момент извержение продолжается, пепел движется в северном направлении. Туристам и местным рекомендовано держаться на безопасном расстоянии от вулкана, передает издание.

8 апреля также стало известно, что вулкан Семеру, расположенный в индонезийской провинции Восточная Ява, во время извержения выбросил пепел на высоту приблизительно 5,7 километра над уровнем моря.

Кроме того, в середине марта на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч, он выбросил пепел на высоту до восьми километров. В близлежащем поселке Ключи были слышны взрывы.