Брат Салтанат Нукеновой судился с сестрой Куандыка Бишимбаева из-за постов в Instagram

Осенью прошлого года брат погибшей, Айтбек Амангельды, выпустил книгу «Её звали Салтанат» со своими воспоминаниями. Её содержание вызвало возмущение у сестры осуждённого, Аружан Бишимбаевой. В связи с этим она опубликовала серию сторис в Instagram, где обвинила автора произведения в хайпе, желании заработать деньги на трагедии, использовании ботоферм в соцсетях, а также в том, что он по-прежнему проживает в квартире, купленной благодаря Куандыку Бишимбаеву.