Брат Салтанат Нукеновой судился с сестрой Куандыка Бишимбаева из-за постов в Instagram

В Telegram-канале Kozachkov offside появилась информация о том, что брат Салтанат Нукеновой, Айтбек Амангельды, судился с сестрой Куандыка Бишимбаева. Родственники преступника и жертвы продолжают выяснять отношения.
Осенью прошлого года брат погибшей, Айтбек Амангельды, выпустил книгу «Её звали Салтанат» со своими воспоминаниями. Её содержание вызвало возмущение у сестры осуждённого, Аружан Бишимбаевой. В связи с этим она опубликовала серию сторис в Instagram, где обвинила автора произведения в хайпе, желании заработать деньги на трагедии, использовании ботоферм в соцсетях, а также в том, что он по-прежнему проживает в квартире, купленной благодаря Куандыку Бишимбаеву.
Корреспондент NUR.KZ изучил данные судебного кабинета и выяснил, что межрайонный суд по гражданским делам города Астаны в апреле рассмотрел иск Айтбека Амангельды к Аружан Бишимбаевой о признании сведений, распространённых ею, несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство. Айтбек Амангельды требовал опровергнуть распространённые сведения и компенсации морального вреда.
Из документа следует, что иск брата Салтанат Нукеновой был удовлетворён частично. Суд признал несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство следующие сведения:
«Вы взяли моего брата в оборот ради лёгкой наживы, используя книгу “Её звали Салтанат”»;
«Твои подельники звонили на Telegram и требовали отказаться от защиты брата с угрозами его жизни»;
«Уже два года дурит весь народ и зарабатывает на его жалости и сочувствии».
Суд обязал сестру Бишимбаева опровергнуть указанные сведения в Instagram. Также она должна выплатить 100 тысяч тенге за моральный вред и различные судебные расходы и экспертизы.