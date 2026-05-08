Брат Салтанат Нукеновой судился с сестрой Куандыка Бишимбаева из-за постов в Instagram

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды подал в суд на сестру Куандыка Бишимбаева после того, как она опубликовала stories о нем в Instagram, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Telegram-канале Kozachkov offside появилась информация о том, что брат Салтанат Нукеновой, Айтбек Амангельды, судился с сестрой Куандыка Бишимбаева. Родственники преступника и жертвы продолжают выяснять отношения.

Осенью прошлого года брат погибшей, Айтбек Амангельды, выпустил книгу «Её звали Салтанат» со своими воспоминаниями. Её содержание вызвало возмущение у сестры осуждённого, Аружан Бишимбаевой. В связи с этим она опубликовала серию сторис в Instagram, где обвинила автора произведения в хайпе, желании заработать деньги на трагедии, использовании ботоферм в соцсетях, а также в том, что он по-прежнему проживает в квартире, купленной благодаря Куандыку Бишимбаеву.

Корреспондент NUR.KZ изучил данные судебного кабинета и выяснил, что межрайонный суд по гражданским делам города Астаны в апреле рассмотрел иск Айтбека Амангельды к Аружан Бишимбаевой о признании сведений, распространённых ею, несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство. Айтбек Амангельды требовал опровергнуть распространённые сведения и компенсации морального вреда.

Из документа следует, что иск брата Салтанат Нукеновой был удовлетворён частично. Суд признал несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство следующие сведения:

  • «Вы взяли моего брата в оборот ради лёгкой наживы, используя книгу “Её звали Салтанат”»;

  • «Твои подельники звонили на Telegram и требовали отказаться от защиты брата с угрозами его жизни»;

  • «Уже два года дурит весь народ и зарабатывает на его жалости и сочувствии».

Суд обязал сестру Бишимбаева опровергнуть указанные сведения в Instagram. Также она должна выплатить 100 тысяч тенге за моральный вред и различные судебные расходы и экспертизы.