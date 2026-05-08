В омский «Авангард» прочат 25-летнего обладателя Кубка Карьяла

После вылета омского «Авангарда» из плей-офф появились первые прогнозы на подписание новых игроков.

Источник: БЕЛТА

Так, спортивный журналист Иван Невский в своем канале сообщает в четверг, 7 мая 2026 года, о возможности перехода в «Авангард» нападающего Егора Афанасьева.

«По моей информации, нападающий Егор Афанасьев в межсезонье, скорее всего, вернется в Россию и подпишет контракт с “Авангардом”. Клуб заинтересован в его трансфере», — пишет Невский.

На данный момент 25-летний хоккеист выступает за клуб АХЛ «Сан-Хосе Барракуда». За этот же клуб ранее играл легионер «Авангарда» Эндрю Потуральски.

В Континентальной хоккейной лиге Афанасьев выступал за московский ЦСКА.

Егор Афанасьев также является обладателем Кубка Карьяла 2020 года. В том году Россия отправила на соревнования молодежную сборную, которая в итоге выиграла Кубок.

Добавим, как уже сообщал «СуперОмск», контракты некоторых игроков омского «Авангарда» истекают уже этой весной. Вероятно, кто-то из них в итоге покинет клуб. К тому же главный тренер «ястребов» Ги Буше отмечал, что омскому клубу предстоит работать над глубиной состава.