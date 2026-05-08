На Солнце сняли красивую вспышку с эффектным взрывом

Сегодня, в 18:14 мск, на Солнце была зафиксирована сильная вспышка балла М2.6, ставшая первым событием такого уровня за последние три дня. До этого произошли три обычные вспышки класса С.

Источник: Life.ru

Видео © Телеграм / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Видео, опубликованное Лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН, демонстрирует яркое извержение на левом краю звезды, где с обратной стороны появились крупные группы пятен.

Такие вспышки могут оказывать влияние на космическую погоду, спутники и системы связи, что привлекает внимание учёных по всему миру. По прогнозу исследователей, с 7 по 8 мая вероятность магнитных бурь на Земле будет повышенной из-за роста скорости солнечного ветра.

