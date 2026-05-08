В Ачинске виновника смертельного ДТП отправили в колонию

В Ачинске вынесли приговор водителю, по вине которого в ДТП погиб человек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
Авария произошла 22 мая 2025 года на дороге в сторону деревни Сосновое Озеро. Как установил суд, мужчина за рулем исправного автомобиля ехал со скоростью около 60 км/ч, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там его машина столкнулась с другим автомобилем.
Водитель встречной машины не успел избежать столкновения. От полученных травм он погиб на месте.
Ачинский городской суд признал автомобилиста виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК РФ).
Мужчину приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ему на такой же срок запретили управлять транспортом.
Кроме того, суд частично удовлетворил иски потерпевших.
Приговор пока не вступил в законную силу.
