В Ачинске виновника смертельного ДТП отправили в колонию

В Ачинске вынесли приговор водителю, по вине которого в ДТП погиб человек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Авария произошла 22 мая 2025 года на дороге в сторону деревни Сосновое Озеро. Как установил суд, мужчина за рулем исправного автомобиля ехал со скоростью около 60 км/ч, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там его машина столкнулась с другим автомобилем.

Водитель встречной машины не успел избежать столкновения. От полученных травм он погиб на месте.

Ачинский городской суд признал автомобилиста виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК РФ).

Мужчину приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ему на такой же срок запретили управлять транспортом.

Кроме того, суд частично удовлетворил иски потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу.

