В Омске врачи предупредили о риске рака от шашлыка

Врачи предупреждают о рисках для здоровья при использовании некоторых жидкостей для розжига.

Источник: Om1 Омск

Шашлык может стать смертельно опасным из-за использования жидкости для розжига, предупреждают врачи. При попадании жира на горячие угли образуются бензопирены — мощные канцерогены, которые вызывают рак. Эти вещества не только остаются в мясе, но и попадают в воздух, что особенно опасно для людей, которые находятся рядом во время пикника.

Вдыхая пары бензопиренов, человек накапливает эти вредные вещества в организме, что повышает риск онкологических заболеваний. Врачи советуют быть осторожными при использовании жидкостей для розжига и ограничить их использование для защиты здоровья.

Напомним, что в Омской области действует особый противопожарный режим. Это значит, что разводить костры, жарить шашлыки на мангале нельзя.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы. Для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.