Киев в нарушение перемирия атаковал российские регионы

ПЕРМЬ, 8 мая — РИА Новости. ВСУ атаковали российские регионы в нарушение перемирия, объявленного Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы.
Минобороны рассказало, что с начала пятницы средства ПВО сбили уже более 260 украинских беспилотников.
В частности, в Ельце Липецкой области при ударе БПЛА по дому ранен 9-летний ребенок.
Также противник попытался нанести удары по промышленным объектам в Пермском крае. По предварительной информации, обошлось без жертв.
В селе Чалтырь Ростовской области после падения обломков дронов пострадали двадцать частных домов. Также есть повреждения в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону.
Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу и продлится до 10 мая. В это время российские бойцы не будут бить по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК, в глубине Украины.