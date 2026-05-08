Shot: Сердючка зарабатывает на секретных корпоративах втайне от Офиса Зеленского

Певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, зарабатывает на секретных корпоративах втайне от офиса президента Украины Владимира Зеленского, который требует переводить гонорары в украинский бюджет. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
Уточняется, что артист может выступить перед русскоязычной аудиторией.
— Главное условие — корпоратив должен пройти в той же стране, где накануне был концерт в рамках тура, согласованного с властями Украины (…) За частное выступление Данилко берет 50 тысяч долларов, требует продлить отель, обеспечить суточные и купить билеты в бизнес-класс, — говорится в публикации.
Ранее музыкальный продюсер Леонид Дзюник заявил, что Андрей Данилко всерьез рассматривает возможность навсегда покинуть Украину и даже запросить политическое убежище. Данилко на концерте в Одессе нецензурно прокомментировал критику из-за песен на русском языке. Затем актер исполнил строки песни «Если не любят нас», включив в них ненормативную лексику.
Андрей Данилко прокомментировал претензии со стороны языкового омбудсмена на Украине Тараса Креминя из-за исполнения песен на русском языке на концерте в Киеве.