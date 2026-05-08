Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что маски сняты в деле о создании мифа о якобы вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году. Так в соцсетях он прокомментировал сообщение о том, что 44-й президент США Барак Обама руководил этой мистификацией.
«Маски сняты», — написал Дмитриев, комментируя соответствующую информацию.
По его словам, в библиотеке Обамы должен быть представлен большой раздел, посвященный этой мистификации, поскольку других достижений у экс-президента немного.
Ранее аппарат директора Национальной разведки США Тулси Габбард сообщил, что именно Обама руководил созданием мифа о российском вмешательстве в выборы 2016 года.
Как писал KP.RU, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль игнорирует обвинения со стороны Запада, не считая их заслуживающими внимания. Песков также отметил, что на Западе часто звучат необоснованные обвинения в адрес России.