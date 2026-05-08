Минсвязи Прикамья назвало ресурсы, работающие в периоды ограничений

Министерство информационного развития и связи Пермского края опубликовало полный перечень региональных интернет-ресурсов, которые остаются доступными в периоды ограничения мобильного интернета, сообщили в ведомстве.
Общероссийский «Белый список», сформированный Минцифры РФ, включает более 500 социально значимых сайтов и сервисов. В региональную часть перечня вошли: транспортная карта «ЕСОП», ЭПОС, сервис «К врачу», портал «Управляем вместе», сайты губернатора, правительства и министерств края, инвестиционный и туристический порталы, интернет-приемная, портал финансовой грамотности, социальный калькулятор и Пермская электронная библиотека.
В список также попали федеральные ресурсы: портал «Госуслуги», сайты президента, правительства РФ, МЧС и МВД, а также некоторые новостные издания. В их числе — «Аргументы и факты».
Напомним, в Пермском крае организованы точки доступа к бесплатному Wi-Fi.