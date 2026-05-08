AP узнало, что США будут аннулировать паспорта задолжавших по алиментам

Госдеп США начнет аннулировать американские паспорта тысяч родителей, у кого имеется большая задолженность по алиментам на содержание детей, сообщает Associated Press (АР) со ссылкой на ведомство.
Как пишет агентство, аннулирование паспортов начнется в пятницу, 8 мая, и затронет около 2,7 тыс. человек с задолженностью начиная от $100 тыс. Вскоре программу расширят на родителей, чей долг по алиментам превышает $2,5 тыс. — порог, установленный еще в 1996 году. Точное число таких должников пока не известно, но, по словам чиновников, их может быть гораздо больше, передает AP.
Владельцам аннулированных паспортов запретят выезд за пределы США, а для получения нового документа потребуется подтвердить погашение долга. Тех, кого аннулирование застанет за границей, обяжут обратиться в посольство или консульство США за временным проездным документом для возвращения на родину.
Раньше санкция применялась только при продлении паспорта. Теперь же Госдеп будет получать от Минздрава данные обо всех просрочках свыше $2,5 тыс. и аннулировать документы у их владельцев. Помощник госсекретаря Мора Намдар назвала это расширением доказавшей эффективность практики и добавила, что после погашения долга родители вновь смогут пользоваться паспортом.
По данным ведомства, после сообщений о расширении программы в феврале сотни родителей урегулировали свои долги. В Госдепартаменте заявили, что именно к этому и стремились, и назвали программу «мощным инструментом»: с 1998 года по всем штатам было собрано около $657 млн, из них более $156 млн — за последние пять лет в виде 24 тыс. единовременных выплат, утонило агентство.
