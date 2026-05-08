Утром 8 мая жителей Таганрога предупредили о работе ПВО

Глава Таганрога сообщила о воздушной атаке и призвала горожан сохранять спокойствие.

Источник: Комсомольская правда

Утром 8 мая Таганрог подвергся воздушной атаке. Об этом предупредила в канале МАХ глава города Светлана Камбулова.

— Внимание! Работают силы ПВО! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие! — говорится в сообщении.

Накануне, в ночь на 8 мая Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники и ракеты в Таганроге и Азовском районе. Упавшие обломки привели к разрушениям в Таганроге, Батайске, Ростове и Мясниковском районе.

Утром 8 мая в Таганроге ввели режим свободного посещения в детских садах и школах. Педагоги организуют занятия дистанционно.

Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, власти просят жителей быть осторожными.

