Утром 8 мая жителей Таганрога предупредили о работе ПВО

Утром 8 мая Таганрог подвергся воздушной атаке. Об этом предупредила в канале МАХ глава города Светлана Камбулова.
— Внимание! Работают силы ПВО! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие! — говорится в сообщении.
Накануне, в ночь на 8 мая Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники и ракеты в Таганроге и Азовском районе. Упавшие обломки привели к разрушениям в Таганроге, Батайске, Ростове и Мясниковском районе.
Утром 8 мая в Таганроге ввели режим свободного посещения в детских садах и школах. Педагоги организуют занятия дистанционно.
Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, власти просят жителей быть осторожными.
