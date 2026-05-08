Утром 8 мая жителей Таганрога предупредили о работе ПВО

Накануне, в ночь на 8 мая Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники и ракеты в Таганроге и Азовском районе. Упавшие обломки привели к разрушениям в Таганроге, Батайске, Ростове и Мясниковском районе.