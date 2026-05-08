Всероссийская акция «Окна» Победы добралась до северных сёл Хабаровского края

На севере Хабаровского края в Аяно-Майском районе воспитанники детских садов и школ, а также все неравнодушные жители, кому дорога память о героях Великой Отечественной войны, присоединились к общероссийской акции «Окна Победы», превратив окна образовательных учреждений в живые открытки ко Дню Великой Победы. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В преддверии 9 Мая окна школьных классов Нелькана преобразились благодаря рисункам и символам, напоминающим о подвиге советского народа. Учителя и ученики совместно создавали праздничное оформление. Многие семьи также приняли участие, вспоминая о войне вместе с детьми.
Село Аян приняло эстафету. Местные волонтеры готовили и вырезали тематические трафареты: силуэты Вечного огня, голубей мира, Георгиевских лент, победных салютов и звезд. Эти символы Победы украсили окна зданий организаций и учреждений.
Присоединились к акции и в Аиме. Своим участием жители сохраняют памяти о подвиге советского народа и выражают благодарность ветеранам.
— Акция «Окна Победы» — это возможность для каждого из нас выразить свою признательность поколению победителей, почувствовать сопричастность к истории и еще раз подчеркнуть, что подвиг наших героев жив в наших сердцах и передается из поколения в поколение, — прокомментировал глава Аяно-Майского района Сергей Альбертовский.