36 подозреваемых задержаны в Омской области за сутки

За минувшие сутки в дежурные части управления МВД России по Омской области поступило 1554 сообщения о преступлениях и происшествиях. Возбуждено 50 уголовных дел, большая часть из которых раскрыта. По подозрению в совершении преступлений задержаны 36 человек.
11 граждан стали жертвами дистанционных мошенников. Возбуждено 11 уголовных дел по фактам краж имущества, пять из них раскрыты по горячим следам.
Так, следователем отдела МВД России по Калачинскому району возбуждено уголовное дело по факту хищения денег у 69-летней местной жительницы. Предварительно установлено, что пенсионерка попросила 47-летнюю соседку снять с банковской карты денежные средства. Женщина помогла бабушке осуществить перевод через банковское приложение 19 тысяч рублей на собственный электронный счёт, а в дальнейшем распорядилась чужими деньгами по своему усмотрению — приобрела продукты и алкоголь.
Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб потерпевшей возмещен.
Кроме того, за сутки сотрудниками полиции пресечено 803 административных правонарушения. Госавтоинспекторами составлено 619 материалов за нарушение правил дорожного движения, 11 человек задержаны за управление автотранспортом в состоянии опьянения.
На дорогах города и области зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы различной степени тяжести.
Федеральное законодательство предусматривает ответственность за совершение административных правонарушений и преступлений. Своевременное обращение граждан в правоохранительные органы помогает раскрывать правонарушения и предотвращать новые эпизоды.
Специалисты напоминают: не следует сообщать посторонним лицам данные банковских карт, коды из СМС и иную конфиденциальную информацию. При подозрении на мошенничество необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию.