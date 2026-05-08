Синоптик рассказал, когда в Москву вернется 30-градусная жара

Он отметил, что рекордное потепление установили за четверг, 7 мая, 12 метеостанций в европейской части России, их них пять размещены в областных центрах. В Смоленске зафиксировали плюс 27 градусов тепла, в Нижнем Новгороде 27,1 градус тепла, в Калуге 28,9 градусов тепла, в Туле 29,7 градусов тепла, в Орле 29,1 градусов тепла, что стало рекордом за почти 60 лет — с 1967 года.