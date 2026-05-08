Синоптик рассказал, когда в Москву вернется 30-градусная жара

Пятидневное «метеорологическое» лето пока «закончилось до лучших времен», а 30-градусная жара вернется в Москву и европейскую часть России только в календарном лете, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что рекордное потепление установили за четверг, 7 мая, 12 метеостанций в европейской части России, их них пять размещены в областных центрах. В Смоленске зафиксировали плюс 27 градусов тепла, в Нижнем Новгороде 27,1 градус тепла, в Калуге 28,9 градусов тепла, в Туле 29,7 градусов тепла, в Орле 29,1 градусов тепла, что стало рекордом за почти 60 лет — с 1967 года.
«Небывалая для 7-го мая жара была зафиксирована и в Подмосковье: рекорды отмечены в Можайске +28.5° (предыдущий 28.2° в 1967 году) и Коломне +30.9° (предыдущий 29.8° в 1967 году)», — добавил он.
В Москве на станции ВДНХ воздух прогрелся до плюс 28,8 градусов, на Балчуге до плюс 30, в Тушино до плюс 28,9, в Строгино до плюс 29,3, близ МГУ до плюс 29,3, в Бутово до плюс 29,1 градусов.
Погодные условия зависят от синоптических процессов: при северных и северо-восточных потоках сохраняется холод, а при переносе воздушных масс с запада температура возвращается к климатической норме, поясняла в эфире Радио РБК главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, говоря о резких переменах погоды.
Жара же, по ее словам, была обусловлен влиянием антициклона и переносом теплого воздуха с юга-запада, также большим количеством солнца.
«Поэтому вот такая высокая температура. Нельзя сказать, что у нас весны не бывает. Нет, у нас просто такая весна», — сказала синоптик.
