При поддержке ЕР в Воронеже пройдёт Чемпионат России по автокроссу

17 мая на стадионе «Воронеж-ринг» (улица Защитников Родины, 17В) развернётся главное автоспортивное событие весны. В 11:00 здесь стартует Чемпионат России по автокроссу (12+).
За победу сразятся более 80 пилотов из разных городов страны. За руль сядут как опытные, титулованные спортсмены, так и начинающие гонщики, которые только делают первые шаги в большом автоспорте.
Зрителей ждёт настоящая битва характеров: плотная борьба, эффектные обгоны, сложная грунтовая трасса и рев моторов. Это те эмоции и тот уровень адреналина, которые невозможно почувствовать через экран.
Но «Воронеж-ринг» — это больше, чем просто гонка. Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу, тест-драйвы, а завершится день ярким музыкальным финалом — выступлением кавер-группы ВИА «Василёк».
Вход на мероприятие по билетам.