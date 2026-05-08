В Челябинске пройдет акция для желающих привиться против клещевого энцефалита

Напомним, в этом году жители региона столкнулись с отсутствием в аптеках вакцины от КЭ. Чиновники объяснили это новыми правилами, которые вступили с 1 сентября 2025 года. Отныне аптеки больше не могут отпускать вакцины для самостоятельного использования. «Введение вакцины, ее транспортировка, хранение и контроль за состоянием пациента до и после процедуры должны осуществляться квалифицированными медицинскими работниками в соответствующих условиях», — поясняли в областном Минздраве.
Новая акция состоится в ГКБ № 1 в понедельник, 11 мая, с 09:00 до 12:00, без предварительной записи.
«Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита не входит в Национальный календарь профилактических прививок и оказывается на платной основе», — напомнили в медучреждении.
Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.