Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске пройдет акция для желающих привиться против клещевого энцефалита

Сообщается, что «мероприятие организовано в целях повышения доступности профилактической иммунизации».

Источник: dostup1.ru

Напомним, в этом году жители региона столкнулись с отсутствием в аптеках вакцины от КЭ. Чиновники объяснили это новыми правилами, которые вступили с 1 сентября 2025 года. Отныне аптеки больше не могут отпускать вакцины для самостоятельного использования. «Введение вакцины, ее транспортировка, хранение и контроль за состоянием пациента до и после процедуры должны осуществляться квалифицированными медицинскими работниками в соответствующих условиях», — поясняли в областном Минздраве.

Новая акция состоится в ГКБ № 1 в понедельник, 11 мая, с 09:00 до 12:00, без предварительной записи.

«Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита не входит в Национальный календарь профилактических прививок и оказывается на платной основе», — напомнили в медучреждении.

Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.