В Челябинске пройдет акция для желающих привиться против клещевого энцефалита

Напомним, в этом году жители региона столкнулись с отсутствием в аптеках вакцины от КЭ. Чиновники объяснили это новыми правилами, которые вступили с 1 сентября 2025 года. Отныне аптеки больше не могут отпускать вакцины для самостоятельного использования. «Введение вакцины, ее транспортировка, хранение и контроль за состоянием пациента до и после процедуры должны осуществляться квалифицированными медицинскими работниками в соответствующих условиях», — поясняли в областном Минздраве.