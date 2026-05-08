Систему школьных медосмотров планирует изменить минздрав Казахстана

«Министерство здравоохранения планирует внедрить полную цифровизацию профилактических осмотров детей в рамках школьной медицины. В ходе аппаратного совещания глава ведомства отметила, что действующая модель профилактических медицинских осмотров детей школьного возраста остается недостаточно эффективной и формальной, при которой приоритет отдается количественным показателям, а не качеству диагностики», — говорится в сообщении в пятницу.
Для устранения существующих проблем предлагается комплекс мер, предусматривающий изменение действующей модели профилактических осмотров, внедрение цифровых технологий для обработки результатов, а также передачу части функций специалистам среднего медицинского звена.
«Дефицит узких специалистов и высокая нагрузка на медицинских работников приводят к сокращению времени осмотра одного ребенка, поверхностной диагностике и низкой выявляемости нарушений здоровья. Отдельной проблемой также остается недостаточный учет детей с особыми образовательными потребностями и детей с инвалидностью», — сообщила в своем докладе директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Магрипа Ембергенова.
Для улучшения системы профилактических медосмотров детей планируется оснастить образовательные организации цифровыми электрокардиографами, пульсоксиметрами, ростомерами с весами, отоскопами и телемедицинскими комплексами с автоматической передачей данных.
«В перспективе планируется дооснащение интраоральными камерами, плантографами и авторефрактометрами. Министр поручила обеспечить полную цифровизацию профилактических медицинских осмотров детей и интеграцию всех данных в информационные системы Министерства здравоохранения с формированием электронного паспорта здоровья ребенка», — добавили в Минздраве.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила с 1 сентября 2026 года поэтапно внедрить обновленный формат профилактических осмотров и школьной медицины во всех школах страны.