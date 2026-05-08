Невролог Александрова рассказала, какой фастфуд ведёт к деменции

Фастфуд давно известен как враг стройности и здоровья сердца. Однако его негативное влияние на мозг может быть не менее серьёзным. Заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Светлана Александрова в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредила, что регулярное употребление чипсов, картофеля фри и других снеков, приготовленных при высоких температурах, может привести к ухудшению работы нервной системы.