Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России 9 мая пройдет акция "Гудок Победы"

Пассажирские и товарные поезда и электрички в полдень 9 мая дадут "Гудок Победы"

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Поезда на сети РЖД 9 мая дадут «Гудок Победы», сообщила компания.

«9 Мая РЖД проведут всероссийскую акцию “Гудок Победы”… В 12.00 по местному времени грузовые поезда и маневровые локомотивы, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, подадут продолжительный звуковой сигнал», — говорится в сообщении РЖД.

Этой традиции 81 год. В мае 1945 года за несколько минут до легендарного сообщения диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии по всей стране прогремели раскатистые гудки паровозов.

«По сути, железная дорога оповестила страну о Победе раньше официального радио», — пишут РЖД.