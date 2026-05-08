В России 9 мая пройдет акция "Гудок Победы"

«9 Мая РЖД проведут всероссийскую акцию “Гудок Победы”… В 12.00 по местному времени грузовые поезда и маневровые локомотивы, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, подадут продолжительный звуковой сигнал», — говорится в сообщении РЖД.