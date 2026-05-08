Стали известны последствия ночной атаки БПЛА и ракет на Ростовскую область

В Ростовской области оперативные службы приступили к фиксированию последствий ущерба от воздушной атаки противника ночью 8 мая.

Источник: "Российская газета"

В Ростовской области оперативные службы приступили к фиксированию последствий ущерба от воздушной атаки противника ночью 8 мая.

По уточненным данным, в селе Чалтырь Мясниковского района обломки сбитых БПЛА повредили 20 частных домов и 3 автомобиля. В домах произошло частичное разрушение кровли, а также выбиты стекла.

«После завершения работы оперативных служб и обеспечения мер безопасности специалисты администрации района проведут подомовой обход для оценки последствий ночной вражеской атаки», — сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Пострадавшим жителям будет оказана помощь из бюджета Ростовской области.

Напомним, что с начала марта жители Ростовской области могут подать документы для компенсации за поврежденные атаками с воздуха автомобили. Выплаты ограничены: за побитую осколками машину — не более 500 тысяч рублей, за утраченную — не больше одного миллиона рублей.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
