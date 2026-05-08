В Таганроге школы и детсады переведены в режим свободного посещения

Школьные и дошкольные образовательные учреждения Таганрога работают сегодня в режиме свободного посещения. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. При этом, как отметила она, все общеобразовательные учреждения, а также муниципальные организации допобразования работают в штатном режиме, их педагоги и руководство будут находиться на своих рабочих местах.
«Для воспитанников и обучающихся вводится режим свободного посещения. В этот период педагоги школ, лицеев, гимназий будут размещать обучающие материалы и домашние задания в электронном журнале и в мессенджере МАХ», — написала глава Таганрога.
Светлана Камбулова уточнила, что родители могут самостоятельно принять решение о посещении школы или детского сада, учитывая погоду и расстояние до образовательного учреждения. Она также напомнила, что ребенок может отсутствовать на занятиях в течение трех дней — без предоставления документов, по решению родителей.
Вчера вечером и сегодня ночью Ростовская область подверглась масштабной атаке украинских вооруженных формирований, в Таганроге силами ПВО сбиты беспилотники и ракеты противника. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в ряде городов, в том числе в Таганроге, из-за падения обломков БПЛА есть разрушения.