Огурцы в России подешевели на 15 процентов

Огурцы оказались продуктом, который подешевел больше всего в России за прошлый месяц — цена на них снизилась на 15 процентов. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили в Руспродсоюзе.
— Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Средние цены на него к 30 апреля снизились на 15 процентов по сравнению с 30 марта, — уточнили в организации.
Снижение цен год к году также составило 4,5 процента, а килограмм огурцов теперь стоит 193,7 рубля. Помидоры и бананы тоже упали в цене за месяц: помидоры — на 3,2 процента, бананы — на 2,4 процента.
После подписания соглашений о стабилизации цен в 11 регионах Российской Федерации зафиксировано снижение стоимости и торговых наценок на социально значимые товары, передает РИА Новости.
Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев выразил мнение о том, что зарплаты россиян увеличатся на 10−12 процентов во втором полугодии текущего года.
Тем временем оптовые цены на свинину в России тоже упали на фоне перенасыщения рынка и низкого спроса. Средняя стоимость полутуши второй категории за неделю снизилась на шесть процентов.