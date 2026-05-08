В Красноярском крае на четырёх реках вода приблизилась к опасным отметкам

В Красноярском крае на Подкаменной Тунгуске резкий подъём воды — уровень вырос на 2,6 метра. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным ведомства, на реке Подкаменная Тунгуска у села Ванавара начался ледоход. Лёд идёт густо, а уровень воды за короткое время подскочил на 2,6 метра. На утро 8 мая он достиг 785 сантиметров (опасная отметка — 820 см).
На других реках ситуация также остаётся напряжённой:
Усолка (село Троицк) — 733 см (опасная отметка 660 см);
Карабула (село Карабула) — 424 см (опасная отметка 380 см);
Чулым (село Красный Завод) — 630 см (опасная отметка 630 см).
Вода продолжает стоять на пойме на Чулыме (Красный Завод и Новобирилюссы), Сыде (село Отрок), Чадобце (Яркино), Муре (Ирба), Вельмо (посёлок Вельмо 2-е), Подкаменной Тунгуске (Ванавара), Касе (Александровский Шлюз) и Сыме (посёлок Сым). Ожидается выход на пойму на реке Кебеж у села Григорьевка.
Ситуация остаётся на контроле правительства края и регионального МЧС.
